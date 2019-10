Ennahdha-Partei gewannt Parlamentswahl in Tunesien

Die gemäßigt islamistische Ennahdha-Partei hat bei der Parlamentswahl in Tunesien die meisten Stimmen geholt. Sie sicherte sich laut dem am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Wahlergebnis 52 der 217 Sitze im Parlament. Die Partei Qalb Tounes des Präsidentschaftskandidaten Nabul Karoui landete demnach bei der Wahl am vergangenen Sonntag mit 38 Mandaten auf dem zweiten Platz.

SN/APA (Archiv/AFP)/ANIS MILI Freude bei den Anhängern der Ennahdha-Partei