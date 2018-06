Enthusiasmus, Entsetzen, Ernüchterung

Das historische Gipfeltreffen Donald Trumps mit Kim Jong Un stößt in den USA auf kontroverse Reaktionen.

Dennis Rodman rollten vor laufender Kamera Freudentränen die Wange herunter. Mit einer roten "Make America Great Again"-Kappe auf dem Kopf schluchzte der exzentrische Basketballes auf CNN vor Rührung über das Treffen seiner beiden Freunde in Singapur. Es sei Trumps Verdienst, dies möglich gemacht zu haben. "Ich möchte, dass wir uns verstehen. Uns die Hand schütteln, lächeln, ein Glass Eistee trinken. Ich möchte mich nicht über dieses Kriegszeug sorgen."



Mindestens an diesem Punkt besteht Übereinstimmung zwischen den Anhängern des Präsidenten und seinen schärfsten Kritikern. "Dass sich Trump und Kim die Hand schütteln ist allemal besser, als das sie Krieg miteinander führen", so erinnerte der konservative TV-Moderator Joe Scarborough an die Sorge, es könnte zu einem Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel kommen.



Das sieht auch der ehemalige Staatssekretär George W. Bushs im US-Außenministerium, Nicholas Burns, so. "Trump verdient Lob, es bei Nordkorea mit Diplomatie zu versuchen." Burns hat aber erhebliche Zweifel, ob der Gipfel jenseits der Symbolik auch Substanz zu bieten hat. "Die Übereinkunft ist hauchdünn", sagt der erfahrene Diplomat. "Wird Tump die Geduld haben, die nächsten 1.000 Schritte, die vor ihm liegen, zu gehen?"



Nicht nur daran haben Meinungsführer und Experten in den USA Zweifel.



"Eine totale Farce" nennt die konservative Kolumnistin der Washington Post, Jennifer Rubin, den Gipfel. "Wir haben nichts bekommen. Kim hat unsere Militärübungen gestoppt und einen PR-Coup gelandet." Ihr Rat an Trumps Nationalen Sicherheitsberater, der die "vollständige, überprüfbare und umumkehrbare nukleare Abrüstung" zur Bedingung für eine Entspannung gemacht hatte: "John Bolton sollte zurücktreten."



Auch Tom Wright von der Denkfabrik "Brookings Institution" spricht von einem "schlechten Ausgang" mit bloß "vagen Versprechungen" und einem "Ende des maximalen Drucks" auf das Regime. Das fürchtet auch die Kolumnistin Anne Applebaum, die den Gipfel als großen Ego-Trip zweier exzentrischer Führer beschreibt. "Wie so vieles in seiner Außenpolitik, hilft dieser Gipfel Trump persönlich - und gibt Kim eine riesige Aufwertung. Alle anderen bekommen nichts."



Das betrifft nach Ansicht des CNBC-Chefkorrespondenten John Harwood vor allem die Verbündeten in Ostasien. "Die Führer Südkoreas und Japans haben jetzt ein besseres Verständnis davon, was vergangene Woche in Kanada passierte." Trump, so der Tenor vieler Experten in der Region, habe die Partner in Singapur "vor den Bus gestoßen".



Den Kontrast "zwischen dem G-7 Debakel und der Singapur-Scharade" hebt David Rotkopf von der Carnegie Stiftung hervor. "Unsere Alliierten zu treten und mörderische Diktatoren aufzuwerten, ist eine der irritierendsten Episoden in der modernen amerikanischen Diplomatie.""



Die Leitartikler der Washington Post machen "moralische und strategische Stumpfheit" aus. "Unsere Verbündeten anzufeinden und vor Diktatoren herumzukriechen, ist kein Zeichen von Stärke."



Der Trump-nahe Fox-TV-Kommentator Eric Bolling könnte das nicht verschiedener sehen. "Donald Trump zeigt der Welt, wie 'America First' aussieht", so bejubelt er die vergangenen Woche. "Ein starker Auftritt beim Handel auf dem G7-Gipfel und ein historisches Treffen mit Nordkoreas Kim, um den gefährlichsten Diktator der Welt zu entwaffnen."