Entlassener venezolanischer Geheimdienstchef ist in den USA

Der entlassene venezolanische Geheimdienstchef Manuel Ricardo Cristopher Figuera hat sich nach Angaben der US-Regierung in die Vereinigten Staaten abgesetzt. "Er ist in den USA und ein freier Mann", sagte der US-Sonderbeauftragte für Venezuela, Elliott Abrams, am Montag in Washington. "Wir haben ihn nicht in die USA gebracht, aber ich würde sagen, dass wir froh sind, dass er hier ist."

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Der Sonderbeauftragte Abrams informierte die Öffentlichkeit