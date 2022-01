Entmachtung von Nasarbajew-Clan in Kasachstan geht weiter

Nach den gewaltsamen Anti-Regimeprotesten in der autoritär geführten Republik Kasachstan in Zentralasien geht Präsident Kassym-Schomart Tokajew weiter gegen die Machtstrukturen seines Vorgängers Nursultan Nasarbajew vor. Auf Tokajews Anordnung sei Nasarbajews Neffe Abisch Samat Satybaldyuly als Vize-Geheimdienstchef entlassen worden, teilte das Präsidialbüro am Montag in der Hauptstadt Nur-Sultan mit. Schwiegersohn Timur Kulibajew trat als Unternehmerpräsident zurück.

SN/APA/AFP/STANISLAV FILIPPOV Nasarbajew (r.) hatte Tokajew 2019 zum Präsidenten gemacht