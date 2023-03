Entscheidende Tage im Kampf gegen Macrons Pensionsreform

Auf parlamentarischem Weg kann sein Vorhaben nicht mehr gestoppt werden. Was nutzt nun der Druck der Straße?

Ein "schwarzer Dienstag" in ganz Frankreich soll es werden, kündigten die Gewerkschaften an. Und nicht nur das: Die Streiks und Proteste gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron könnten die ganze Woche und darüber hinaus dauern. Betroffen sind unter anderem die Bahn, der öffentliche Nahverkehr von Paris, Flughäfen, Müllabfuhr, Raffinerien, Schulen und Kindergärten, Chemieunternehmen sowie Gas- und Elektrizitätswerke, die zum Teil schon am Freitag ihre Leistungen einschränkten. Auch Lastwagenfahrer begannen schon am Montag mit Blockadeaktionen.

Verkehrsminister Clément ...