Entscheidung über Hagia Sophia liegt nun bei Erdogan

Das Oberste Verwaltungsgericht (Danistay) der Türkei legt die Entscheidung über den künftigen Status der Hagia Sophia und eine etwaige Umwandlung in eine Moschee offenbar in die Hände von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Das ist nach Angaben des Portals "OrthodoxTimes" und des römischen Pressediensts "Fides" das zu erwartende Ergebnis einer entsprechenden Gerichtsanhörung am Donnerstag.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/OZAN KOSE Die Hagia Sophia war einst die größte christliche Kirche