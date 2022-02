Der russische Präsident Wladimir Putin will noch am Montag über die Anerkennung der selbst ernannten "Volksrepubliken" als unabhängige Staaten entscheiden. Das sagte er nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Alle Beteiligten, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, sprachen sich für die Anerkennung der Regionen aus. Die prorussischen Separatistenführer in Luhansk und Donezk hatten Putin zuvor um Beistand gebeten.

SN/APA/AFP/POOL (Archiv)/PETER KLAU Präsidenten Biden und Putin im Juni bei Treffen in Genf