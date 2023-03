Entspannung in der Ägäis: Griechenland und Türkei gehen wieder aufeinander zu

Noch vor wenigen Wochen drohte der türkische Staatschef Erdogan mit Raketen auf Athen. Warum plötzlich Tauwetter zwischen den beiden zerstrittenen Nachbarn angebrochen ist.

Am Samstag feierten die Menschen in Griechenland ihren Nationalfeiertag. Sie gedachten des Befreiungskrieges gegen die türkischen Besatzer, der am 25. März 1821 begann. In diesem Jahr bekam der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis unerwartet Post aus Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierte ihm und dem griechischen Volk. "Ich bin überzeugt, dass die Beziehungen und die Zusammenarbeit unserer beiden Länder sich mit unseren gemeinsamen Bemühungen in Zukunft weiterentwickeln werden", schrieb Erdogan.

Vor Kurzem hörte man noch ganz andere ...