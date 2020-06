"Enttäuschung" im Macron-Lager nach Kommunalwahlen

Die Wähler in Frankreich haben Präsident Emmanuel Macron einen massiven Denkzettel erteilt: Nach der zweiten Runde der Kommunalwahlen räumte eine Regierungssprecherin am Sonntag "enttäuschende Ergebnisse" für seine Partei La République en Marche ein. Sieger sind die Grünen, die nach den Hochrechnungen in großen Städten wie Lyon und Bordeaux gewannen.

SN/APA (AFP)/RAYMOND ROIG In den Wahllokalen gilt Maskenpflicht