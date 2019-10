Enttäuschung in Tirana und Skopje nach EU-Nichtentscheid

In Nordmazedonien und Albanien herrscht große Enttäuschung über die ausgebliebenen Signale der EU zu Gesprächen über die mögliche Mitgliedschaft der beiden Balkanstaaten. Dennoch übten sich die Führungsspitzen in Tirana und Skopje in Zweckoptimismus, auch wenn in der Opposition erste kritische Stimmen über die Leistungen der Regierungen in den Vorbereitungen auf den Gipfel laut wurden.

