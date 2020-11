Entwurf: USA setzen 89 chinesische Firmen auf Schwarze Liste

Der scheidende US-Präsident Donald Trump will das Vorgehen im Handelsstreit mit China abermals verschärfen. Die Regierung in Washington plant, 89 chinesische Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt-Industrie sowie andere Firmen mit Verbindungen zum Militär in der Volksrepublik auf eine Schwarze Liste zu setzen, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen werden konnte.

Scheidender US-Präsident Trump verschärft Handelsstreit mit China