Seit einem Jahr ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel (44) in der Türkei hinter Gittern. Nun erscheint zum Jahrestag seiner Festnahme am 14. Februar ein Buch.

ISTANBUL (SN, dpa). Immer wieder meldet sich der Journalist zu Wort - in Texten in der Tageszeitung "Die Welt" oder in Interviews. Sein Buch hat den Titel: "Wir sind ja nicht zum Spaß hier". Es zeigt, dass Yücel seinen Humor im Gefängnis bewahrt hat.