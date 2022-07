Er will, aber sie wollen nicht mehr

Mario Draghi erklärt sich bereit, Italiens Premier zu bleiben. Die Rechtsparteien in Rom haben allerdings eigene Pläne.

Will er oder will er nicht? So lautete am Mittwoch die Frage im Hinblick auf die Zukunft von Ministerpräsident Mario Draghi. Der hatte vergangene Woche seinen Rücktritt eingereicht, weil sich der größte Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, bei einer Vertrauensabstimmung enthalten hatte.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte den Rücktritt abgelehnt und Draghi hinter den Kulissen in die Verantwortung genommen, offenbar mit Erfolg. Denn der Premier erklärte am Mittwoch im Senat seine grundsätzliche Bereitschaft, die Regierung weiterzuführen. "Wir brauchen einen neuen Vertrauenspakt", ...