Ein Bürgermeister bewahrte seine Stadt vor dem Erdbebeninferno

Das Wunder der Kleinstadt Erzin ist eigentlich kein Wunder. Ein Stadtoberhaupt hielt sich nur an die Bauvorschriften.

Zehn Tage nach dem verheerenden Erdbeben gibt es in der Südosttürkei kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Und dennoch: Am Donnerstag befreiten Retter in der Stadt Kahramanmaraş die 17-jährige Aleyna Ölmez nach 248 Stunden lebend aus den Trümmern. Kahramanmaraş gehört zu den am schlimmsten getroffenen Städten. In zehn Städten der Region verursachte das Doppelbeben schwerste Schäden. 36.187 Tote wurden dort bisher geborgen, wie zuletzt die Katastrophenschutzbehörde meldete.

Die Stadt Erzin bildet eine Ausnahme

Aber eine kleine ...