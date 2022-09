Erdoğan droht Griechenland mit Invasion

Türkischer Staatschef nimmt Ägäisinseln ins Visier: "Wir kommen plötzlich über Nacht."

Der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei um die Ägäisinseln spitzt sich zu. In einer Rede in der Schwarzmeerstadt Samsun drohte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan am Wochenende dem Nachbarland unverhohlen mit einem militärischen Angriff.

Seit Jahrzehnten streiten Athen und Ankara um die Wirtschaftszonen und Hoheitsrechte in der Ägäis. In den vergangenen Monaten eskalierte der Konflikt. Die türkische Regierung wirft Griechenland vor, es verstoße mit der Stationierung von Truppen auf den ostägäischen Inseln gegen den Vertrag von ...