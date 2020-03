Die EU-Spitzen halten am Flüchtlingspakt mit der Türkei fest. Die Gespräche über eine Verlängerung haben begonnen.

Die Zeichen stehen auf Entspannung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan machte sich am Montag auf den Weg in die EU-Hauptstadt. In Brüssel traf er am Abend Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Er ließ die beiden ...