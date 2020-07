Soziale Medien werden künftig in der Türkei schärfer überwacht. Das bestimmt ein Gesetz, das am Mittwoch vom Parlament in Ankara verabschiedet wurde. Menschenrechtler sehen "eine neue, dunkle Ära der Zensur".

SN/AP Erdoğan hat strenge Regeln für soziale Netzwerke auf den Weg gebracht.