Erdoğan riskiert den Bruch

Der türkische Präsident geht erneut auf Konfrontation mit dem Westen. Die Opposition ortet ein Ablenkungsmanöver.

Der türkische Präsident legt im internationalen Streit um den inhaftierten Bürgerrechtler Osman Kavala nach. Recep Tayyip Erdoğan wies seinen Außenminister an, die Botschafter von zehn westlichen Staaten zu unerwünschten Personen zu erklären und auszuweisen. Österreich ist nicht direkt betroffen, aber unter anderem Deutschland, Frankreich und die USA. Damit nähern sich die Beziehungen der Türkei zum Westen einem neuen Tiefpunkt.

Die zehn Diplomaten hatten am vergangenen Montag in einer gemeinsamen Erklärung an das Schicksal des türkischen ...