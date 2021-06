Erdoğan startet umstrittenes Kanal-Projekt

Der türkische Präsident eröffnete am Samstag den Bau des "Istanbul-Kanals". Dieser soll mitten durch ein Naturschutzgebiet gehen.

Der türkische Präsident nimmt ein umstrittenes Prestigeprojekt in Angriff: den Bau einer künstlichen Wasserstraße parallel zum Bosporus. Der Kanal, der das Schwarze Meer mit dem Marmarameer verbinden soll, ist wirtschaftlich und ökologisch höchst umstritten. Recep Tayyip Erdoğan will dennoch "eine neue Seite in der Entwicklung der Türkei aufschlagen", der Staatschef sieht "einen Sprung nach vorn". Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu dagegen sagt: "Ich bekomme Schweißausbrüche, wenn ich an diesen Kanal denke - er ist ein Albtraum!"

Krane, Bagger, Schwerlastwagen ...