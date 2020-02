Der Einmarsch nach Syrien bringt die Türkei auf Crash-Kurs mit dem Kreml. Wladimir Putin will sich seinen Einfluss nicht beschränken lassen.

In Syrien rückt ein offener Krieg der Türkei mit der syrischen Armee und deren Schutzmacht Russland näher. Luftangriffe hatten in der Nacht auf Freitag in der nordsyrischen Provinz Idlib 33 türkische Soldaten getötet - ob die Attacken von russischen Kampfjets ...