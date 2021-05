Erdoğan sucht eine Hintertür zur EU

Die Türkei will in der europäischen Verteidigungspolitik mitmischen. Zypern blockt ab, und auch Österreich bremst.

Es war außenpolitisch bisher keine gute Woche für die Regierung in Ankara. Erst rügte das US-Außenministerium in ungewöhnlich scharfer Form die jüngsten "antisemitischen Äußerungen" von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan als "verwerflich". Dann sprach sich das Europäische Parlament dafür aus, die festgefahrenen Verhandlungen über einen Beitritt der Türkei auszusetzen. Begründung: Die Regierung in Ankara entferne sich mit ihrer "feindseligen Politik" von den Werten und Standards der EU.

Erst kürzlich bekräftigte Erdoğan anlässlich des Europatags den EU-Beitritt als "strategisches Ziel" ...