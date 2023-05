Erdoğan auf Geldsuche

Nach seinem Wahlsieg vom vergangenen Sonntag steht der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan in der Wirtschaftspolitik vor großen Herausforderungen. Er braucht Finanzhilfen des Auslands, um den drohenden Zahlungsausfall abzuwenden. Aber wo wird er sie suchen - im Westen oder in Russland, China und im Nahen Osten?

Am Devisenmarkt kam die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdoğan nicht gut an. Am Montag nach der Wahl stieg der Dollar erstmals über die psychologisch wichtige Hürde von 20 Lira. Am Dienstag und Mittwoch setzte sich die Talfahrt der türkischen Währung fort. Das zeigt: Die politischen Kräfteverhältnisse in der Türkei sind mit Erdoğans Wahlsieg geklärt. Aber die wirtschaftlichen Probleme des Landes, allen voran die Hyperinflation, bleiben ungelöst. Unabhängige Ökonomen fürchten, dass der Türkei schon bald ein Zahlungsausfall drohen könnte.

...