Erdogan beginnt dreitägigen Deutschland-Besuch in Berlin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Donnerstag zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Erdogan landet am Mittag (12.30 Uhr) in Berlin und wird türkischen Medienberichten zufolge zunächst mit Vertretern von türkischen Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zusammenkommen.

SN/APA (AFP)/TOLGA BOZOGLU Erdogan wird auch eine Rede vor seinen Fans halten