Erdogan bot Trump Übernahme der syrischen Stadt Manbij an

Die Türkei erklärt sich bereit, die Sicherheit in der nordsyrischen Grenzstadt Manbij zu übernehmen. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in einem Telefonat seinem US-Amtskollegen Donald Trump, wie das türkische Präsidialamt mitteilte.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN/SAUL LOEB Erdogan und Trump haben miteinander telefoniert