Erdogan bricht mit dem griechischen Premier

Der türkische Präsident überwirft sich mit dem griechischen Premier. In Ankara setzt ihn der rechtsextreme Koalitionspartner unter Druck.

Noch Mitte März saßen sie an einem Tisch: Beim Mittagessen in seiner Residenz am Bosporus unterhielt sich der türkische Staatschef Erdoğan mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis über die historisch schwierigen Beziehungen der beiden Nachbarländer. Gastgeber Erdoğan sprach von einem "produktiven Arbeitsessen, das zur Lösung unserer Probleme beitragen wird". Die Zeichen standen auf Entspannung.

Jetzt klingt es ganz anders. "Mitsotakis existiert für mich nicht mehr", sagte Erdoğan. Er werde sich "nie wieder" mit dem griechischen Premier treffen. Im März ...