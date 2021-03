"Erdog˘an demontiert die Menschenrechte"

In der Türkei demonstrierten Tausende gegen den Austritt aus der Istanbul-Konvention.

"Schützt Frauen, nicht Gewalttäter" - mit Sprechchören wie diesem haben am Samstag Menschen in Istanbul, Ankara und mindestens zehn weiteren türkischen Städten gegen ein Dekret protestiert, mit dem Staatschef Recep Tayyip Erdoğan eine Woche zuvor die Mitgliedschaft der Türkei in der Istanbul-Konvention für den Schutz von Frauen gegen Gewalt aufgekündigt hatte. Veranstalterin der Proteste war die Organisation "Wir werden Frauenmorde stoppen". Nach Angaben von NGOs sind in der Türkei im vergangenen Jahr 408 Frauen ermordet worden.

Die nach ...