Erdogan, der König auf dem Basar

Recep Tayyip Erdogan handelt gern. Ebnet den Weg für die Türkei in die EU, dann ebnen wir den Weg für Schweden in die Nato, sagt er plötzlich. Kein Witz. Schon gar nicht für Schweden.

Es ist eines der bestimmenden Themen auf dem Nato-Gipfel, der am Dienstag und Mittwoch in Vilnius stattfindet: Wird nach Finnland auch noch Schweden in die Verteidigungsallianz aufgenommen? Die Türkei legte sich bislang quer. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beklagte ...