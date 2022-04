Erdogan erstmals seit Khashoggi-Mord in Saudi-Arabien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Donnerstag nach Saudi-Arabien. Es ist der erste Besuch seit dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Erdogan wird von König Salman am Donnerstag in der Küstenstadt Jeddah empfangen, anschließend ist auch ein Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman geplant, dem faktischen Herrscher des Landes. Ziel der Treffen ist eine Aussöhnung beider Länder sowie eine stärkere Zusammenarbeit in Handel und Wirtschaft.

SN/APA/AFP/- Kronprinz war laut Geheimdiensten Drahtzieher des Mordes an Regimekritiker