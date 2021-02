Erdog˘an fürchtet den Regenbogen

Studenten in Haft, weil Bild mit LGBTIQ-Fahne religiöse Werte beleidige.

Nach einer Kunstaktion im Rahmen der Studentenproteste an der Istanbuler Boğaziçi-Universität droht mehreren Studierenden in der Türkei eine Gefängnisstrafe. Weil auf einem Plakat, das die Kaaba in Mekka zeigte, auch die Regenbogenfahne zu sehen war, wurden vier Studenten festgenommen - wegen Beleidigung religiöser Werte.

Die Kaaba ist die heiligste Stätte des Islam, die Regenbogenfahne ein Symbol der LGBTIQ-Bewegung, also des Kampfs für Gleichberechtigung homosexueller, bisexueller, transgender, intersexueller und queerer Menschen. Das verträgt sich für die türkische Regierung nicht. ...