Erdogan gratuliert Biden zur Präsidentschaftswahl

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden gratuliert. Ankara sei entschlossen, eng mit der US-Führung zusammenzuarbeiten, teilte Erdogan am Dienstag in einer schriftlichen Erklärung mit. Internationale und regionale Herausforderungen erforderten, eine weitere Stärkung der Beziehungen, hieß es weiter. Während zahlreiche Staats- und Regierungschefs Biden schon am Wochenende gratuliert hatten, hielt Erdogan sich zunächst zurück.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Erdogan ließ sich mit seinen Glückwünschen Zeit