Erdogan: Hagia Sophia wird für muslimische Gebete geöffnet

Nach dem Gerichtsurteil zur Umwandlung der Basilika Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee soll das Gebäude nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für muslimische Gebete geöffnet werden. Die Hagia Sophia werde der Aufsicht der Religionsbehörde (Diyanet) unterstellt und für muslimische Gottesdienste geöffnet, erklärte Erdogan am Freitag auf Twitter.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Weltberühmte Hagia Sophia in Istanbul bald kein Museum mehr?