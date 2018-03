Erdogan ist zu allem bereit

Die Türkei hat mit ihrer Offensive gegen Kurden in Syrien neue Fronten aufgemacht.DVersuch, das strategische Wirrwarr zu entflechten.

Es läuft nicht wie geplant für die Türkei in Syrien. Das zeigt sich auch daran, dass die Kriegsrhetorik in Ankara immer schriller wird. Wie wenig Skrupel Recep Taxip Erdogan beim Werben für den Kriegseinsatz gegen die Kurden in Afrin hat, zeigte sich am vergangenen Wochen bei einer AKP-Wahlkampfveranstaltung in Kahramanmaras, im Südosten der Türkei. Der Präsident holte ein weinendes Mädchen in Militäruniform auf die Bühne. "Aber Soldaten weinen doch nicht", sagte er dem Mädchen statt es zu trösten. Dann wandte er sich an das Publikum: "Wenn sie als Märtyrer fällt, wird man sie - so Gott will - mit der Fahne zudecken. Es ist alles bereit."