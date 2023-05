Erdogan-Konkurrent schwört Anhänger auf Machtwechsel ein

Eine Woche vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu für einen Machtwechsel geworben. Vor Zehntausenden Anhängern und Sympathisanten sagte Kilicdaroglu am Samstag in Istanbul: "Ihr werdet eine autoritäre Regierung mit demokratischen Mitteln auswechseln." Ein Wechsel sei ein Geschenk an die Weltpolitik. Er werde die Rechtsstaatlichkeit im Land wieder herstellen, versprach der 74-Jährige.

Am 14. Mai werden in der Türkei ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und seinem Herausforderer Kilicdaroglu voraus. In Österreich können seit dem 27. April knapp 107.000 türkische Wahlberechtigte noch bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben.