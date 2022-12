Erdogan kündigt für 2023 letzte Kandidatur an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Der 68-Jährige kündigte bei einem Auftritt im nordtürkischen Samsun am Samstag an, 2023 ein "letztes Mal" um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben. Mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP hofft Erdogan auf einen Erfolg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen spätesten im Juni.

SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Erdogan will die türkischen Wähler nur noch um ein Mandat bitten