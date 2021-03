Erdogan kündigt Pakt zum Schutz von Frauen

Die Türkei ratifizierte als erstes Land die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Nun tritt sie zurück.

Die Türkei ist mit Wirkung vom Samstag aus der Istanbul-Konvention ausgetreten, einem Abkommen, das Frauen vor Gewalt und Diskriminierung schützen soll. Menschenrechtsgruppen und Frauenverbände reagieren mit Protesten.

In einer feierlichen Zeremonie setzte Recep Tayyip Erdoğan am 11. Mai 2011 als Regierungschef in Istanbul seine Unterschrift unter eine Konvention des Europarats, die in der Bosporusmetropole ausgearbeitet wurde und ihren Namen trägt. Jetzt verfügte Erdoğan als Staatschef mit einem Federstrich den Austritt seines Landes aus der Übereinkunft. Erdoğans Anordnung, die ...