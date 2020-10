Erdogan lässt die Lira taumeln

Die Türkische Lira fällt und fällt. Das Land steuert auf eine Währungskrise zu. Der Hauptgrund dafür ist der Staatspräsident selbst.

Der türkische Staatschef kämpft an vielen Fronten. Seine Soldaten und Söldner führen Krieg im Nordirak, in Syrien, in Libyen und neuerdings auch im Kaukasus. Im Mittelmeer macht Recep Tayyip Erdoğan mit seinen Kriegsschiffen den Nachbarn Griechenland und Zypern Bodenschätze streitig. Mit einem Boykottaufruf gegen französische Produkte beschwört er jetzt auch noch einen Handelskrieg mit Frankreich herauf. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfiehlt er, seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Deutschlands Außenminister Heiko Maas attestierte dem türkischen Staatschef daraufhin "einen neuen Tiefpunkt".

...