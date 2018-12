Erdogan lud Trump zu Besuch in die Türkei ein

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump für das kommende Jahr zu einem Besuch in der Türkei eingeladen. Das Weiße Haus erklärte am Montag, Trump sei "offen" für ein mögliches Treffen. Fest geplant sei aber noch nichts. Die beiden Präsidenten hatten erst am Sonntag miteinander telefoniert und dabei den geplanten US-Truppenabzug aus Syrien besprochen.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Hier schütteln sich zwei große Egos die Hände