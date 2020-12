Erdogan plant "demokratische und wirtschaftliche Reformen"

In der Türkei soll 2021 nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan "das Jahr der demokratischen und wirtschaftlichen Reformen" werden. Forcierte Strukturreformen sollen seinem Land aus der ökonomischen Misere helfen, wie Erdogan am Samstag in einer Videobotschaft für eine Veranstaltung in Ankara signalisierte.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Türkischer Präsident Erdogan hat Pläne für 2021