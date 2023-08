Erdoğan schneidert sich eine neue Verfassung

Der türkische Präsident verspricht ein "ziviles, liberales" Grundgesetz. Kritiker fürchten, er könnte damit seine Herrschaft zementieren.

Schon seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor mehr als zwei Jahrzehnten die politische Führung in der Türkei übernommen hat, verspricht er eine grundlegende Verfassungsreform. Das derzeitige Grundgesetz trägt die Handschrift der Generäle, die im September 1980 die Macht übernahmen. Mit einer neuen Verfassung, die im November 1982 in einer Volksabstimmung verabschiedet wurde, entließen die Generäle das Land ein Jahr später in die parlamentarische Demokratie.

Seither wurde die türkische Verfassung bereits 19 Mal modifiziert. Die gravierendste Änderung nahm Erdoğan 2017 vor, als er die parlamentarische Demokratie abschaffte und ein Präsidialsystem einführte. Es gibt ihm eine Machtfülle, wie sie kein Staats- oder Regierungschef eines westlichen Landes hat.

Kritiker: Erdoğan will mit neuer Verfassung seine Zukunft absichern

Jetzt steht der nächste große Einschnitt bevor. Die Türkei brauche eine "zivile, freiheitliche und inklusive Verfassung", um "die Demokratie zu stärken", sagte Erdoğan kürzlich in einer Rede vor Richtern und Staatsanwälten. Das klingt geradezu nach einer Zeitenwende in einem Land mit Tausenden politischen Gefangenen. Doch Erdoğan-Kritiker fürchten, dass die Reform in die entgegengesetzte Richtung gehen wird. Ihre Sorge: Mit der Verfassungsänderung wolle Erdoğan vor allem seine eigene Zukunft absichern.

Ende Mai wurde Erdoğan für eine zweite Amtszeit als türkischer Präsident gewählt. Ein drittes Mal kann er nach der geltenden Verfassung nicht antreten. Eine heikle Aussicht, denn wenn Erdoğan sein Amt abgeben muss, verliert er auch seine strafrechtliche Immunität. Dann könnten ältere Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Familie wieder hochkommen. Beobachter vermuten, dass Erdoğan diese Begrenzung in der neuen Verfassung aufheben und sich damit praktisch die Macht auf Lebenszeit sichern möchte. Auch die Bestimmung, wonach der Präsident für eine Wahl die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt, könnte gestrichen werden, um Erdoğan 2028 die Wiederwahl zu erleichtern.

Erdoğans neue Verfassung könnte schärfere Repressionen bedeuten

Um eine neue Verfassung durch das Parlament zu bringen, braucht Erdoğan in der Nationalversammlung mindestens eine Dreifünftelmehrheit. Anschließend müsste das neue Grundgesetz dann noch in einer Volksabstimmung angenommen werden. Um die parlamentarische Hürde zu nehmen, ist Erdoğan auf die Unterstützung seiner rechtsextrem-nationalistischen und islamistischen Koalitionspartner angewiesen. Sie werden versuchen, der neuen Verfassung ihren Stempel aufzudrücken. Auch Erdoğan selbst kündigte bereits an, die neue Verfassung müsse traditionelle Werte wie die Familie besser vor "perversen Einflüssen" schützen.

Das könnte bedeuten: noch schärfere Repressionen gegen Schwule, Lesben und Trans-Menschen, noch weniger Schutz für Frauen vor häuslicher Gewalt, noch weniger Meinungs- und Pressefreiheit. So will die islamistische Partei Hüda Par (Partei der Freien Sache), mit der sich Erdoğan im vergangenen Wahlkampf verbündete, getrennte Schulen für Burschen und Mädchen einführen. Frauen sollen nur Arbeiten verrichten dürfen, die "ihrer Natur entsprechen". Die rechtsextreme BBP, die ebenfalls zu Erdoğans "Volksallianz" gehört, fordert getrennte Krankenhäuser für Frauen und Männer. Erdoğans Erziehungsminister Yusuf Tekin machte sich die Forderungen nach Geschlechtertrennung an Schulen und Universitäten bereits begeistert zu eigen. Er kündigte die baldige Umsetzung an. Und Erdoğans Verbündeter Fatih Erbakan, Chef der islamistischen Neuen Wohlfahrtspartei, möchte das Heiratsalter für Mädchen in der Türkei auf 14 Jahre senken. Dann seien die Kinder "sexuell reif" und in der Lage, "einen glücklichen Haushalt" zu führen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die geplante Verfassungsreform auf das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union auswirken wird. Recep Tayyip Erdoğan bemüht sich um eine Wiederannäherung, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Was man bisher über die Reformpläne hört, geht es aber eher in eine andere Richtung.