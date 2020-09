Erdogan sieht Schuld für Erdgasstreit bei Athen

Kurz vor dem EU-Sondergipfel und möglichen Sanktionen gegen die Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland erneut vorgeworfen, Schuld an dem Erdgasstreit zu sein. Er hoffe, dass die Europäische Union die "maximalistischen Thesen Griechenlands und der griechischen Führung Südzyperns nicht bedingungslos und zu Unrecht unterstützt", teilte Erdogan am Mittwoch in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs mit.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Erdogan ist - unter Vorbedingungen - zu Gesprächen bereit