Erdog˘an taktiert im Fall Khashoggi

Der türkische Präsident enthüllte in seiner mit Spannung erwarteten Rede wenig Neues. Was erwartet er für seine Zurückhaltung?

Wohl kaum eine Rede in Nahost wurde dieses Jahr mit so viel Spannung erwartet wie die Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor seinem Parlament gestern, Dienstag. Seit Wochen stecken seine Geheimdienste westlichen Medien eine Flut von Details über die Ermordung des regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. "Wir werden alles aufdecken, die ganze nackte Wahrheit", kündigte Erdoğan seine Ansprache an und schraubte so die Erwartungen hoch.