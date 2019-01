Erdogan: Türkei will Syrien nicht besetzen

Im Streit um die Einrichtung einer "Sicherheitszone" in Nordsyrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versichert, sein Land habe "nicht die Absicht, Syrien zu besetzen". Das türkische Militär sei in Nordsyrien zum Schutz der Grenze, aber auch "um den Frieden in der Region" zu sichern, sagte Erdogan am Donnerstag in Ankara.

SN/APA (AFP/POOL)/ALEXANDER NEMENOV Erdogan will sich noch stärker mit Putin koordinieren