Erdogan von Queen empfangen - Proteste vor Regierungssitz

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine sind am Dienstag im Buckingham-Palast in London von Queen Elizabeth II. empfangen worden. Am Nachmittag wurde das türkische Staatsoberhaupt zu einem Gespräch mit Premierministerin Theresa May im Regierungssitz Downing Street erwartet.

SN/APA (AFP)/JOHN STILLWELL Präsident Erdogan im Buckingham-Palast