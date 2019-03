Erdogan will aus Hagia Sophia Moschee machen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstag unter Berufung auf ein TV-Interview.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Religion ist ein großes Thema im Wahlkampf