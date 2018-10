Erdogan will Details zu Khashoggis Tod liefern

Der türkische Präsident fordert Aufklärung zur Ermordung des Saudi- Journalisten. Gleichzeitig will er politisches Kapital aus dem Fall schlagen.

Die türkische Regierung droht mit weiteren Enthüllungen zur Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi. Die bisherigen Erklärungen reichen nicht, heißt es in Ankara. Portionsweise lieferte Saudi-Arabien bisher neue Erklärungen zum Tod des Journalisten, der am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betrat und nie wieder gesehen wurde. Ein Faustkampf, bei dem der 59-Jährige tödlich getroffen wurde? Ein schief gegangener Entführungsversuch, versehentlicher Erstickungstod durch einen unglücklichen Würgegriff?