Erdog˘an will in Syrien Frieden stiften

Der türkische Präsident sucht das Gespräch mit Machthaber Baschar al-Assad. Warum er an ihm nicht mehr vorbeikommt.

Seit 2011 herrscht politische Funkstille zwischen der Türkei und Syrien. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan war bisher einer der erbittertsten Feinde des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Jetzt sendet Erdoğan Entspannungssignale nach Damaskus.

Mehr als zehn Jahre lang arbeitete Erdoğan auf den Sturz des syrischen Alleinherrschers Assad hin. "Geben Sie die Macht ab, bevor noch mehr Blut vergossen wird", appellierte Erdoğan 2011 zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs an Assad. Sonst drohe ihm ein Schicksal wie Mussolini, Ceaușescu oder Gaddafi, warnte Erdoğan. Jetzt klingt es ganz anders: "Ob Assad abtritt oder nicht, ist für uns kein Thema", sagte Erdoğan vor Journalisten. Ein Jahrzehnt, nachdem er abrupt alle Verbindungen nach Damaskus gekappt hatte, erklärt Erdoğan jetzt, man dürfe die diplomatischen Kontakte zwischen zwei Staaten niemals abbrechen, sondern müsse den Dialog suchen.



Es gibt regelmäßige Treffen auf Geheimdienstebene

Es gibt bereits Kontakte: Die Geheimdienstchefs der Türkei und Syriens, Hakan Fidan und Ali Mamlouk, sollen sich jüngst mehrfach getroffen haben. Auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu berichtete jetzt von einem Gespräch, das er im vergangenen November mit seinem syrischen Kollegen Faisal al-Miqdad führte. Man müsse darauf hinarbeiten, dass sich "die Opposition und das Regime in Syrien versöhnen", sagte Çavuşoğlu , sonst werde es keinen dauerhaften Frieden geben.

Für die syrische Opposition, die Freie Syrische Armee (FSA), ist Erdoğans Schwenk in der Syrien-Politik ein Verrat. Bisher unterstützte die Türkei die FSA mit Geld und Waffen in ihrem Kampf gegen das Assad-Regime. Zugleich half die FSA der Türkei, die Milizen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Schach zu halten, die in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei eine kurdische Autonomiezone schaffen wollen.

Putin spielt eine Schlüsselrolle

Erdoğans Kurswechsel in der Syrien-Politik kommt nicht freiwillig. Seit dem Frühjahr kündigte der türkische Staatschef mehrfach eine bevorstehende neue Militäroperation gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien an, wo die Türkei bereits seit 2016 weite Landstriche besetzt hält. Doch die USA warnten eindringlich vor einer Invasion. Auch Russland, die wichtigste Schutzmacht Assads, signalisierte Einspruch. Ohne das Einverständnis Russlands, das über Syrien die Lufthoheit hat, wäre eine türkische Militäroperation unmöglich. Kremlchef Wladimir Putin soll Erdoğan bei einem Treffen in Sotschi vor drei Wochen vor einem Einmarsch in Nordsyrien gewarnt und bedrängt haben, sich mit Assad zu arrangieren.

Inzwischen hat auch Erdoğan erkannt: Er kommt an Assad nicht mehr vorbei. Das gilt nicht nur für die Entwicklung in der Kurdenregion in Nordsyrien. Eine Aussöhnung in Syrien würde zugleich den Weg ebnen für die Rückkehr von Millionen zunehmend unbeliebter syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Türkei. Für Erdoğan wäre das wenige Monate vor der nächsten Parlaments- und Präsidentenwahl ein großer innenpolitischer Erfolg.