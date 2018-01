Erdogan will Kurden in Syrien angreifen

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Militäreinsatz in den kurdisch kontrollierten Regionen Afrin und Manbij in Syrien angekündigt. "Jetzt ist es soweit, das Projekt der separatistischen Terrororganisation, einen Syrien-Terrorkorridor zu errichten, vollkommen zunichte zu machen", sagte Erdogan vor Mitgliedern seiner Partei AKP im Parlament in Ankara.

SN/APA (AFP/Archiv)/LUDOVIC MARIN Erdogan macht seine Drohungen wahr