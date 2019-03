Erdogan zeigt trotz Kritik erneut Neuseeland-Anschlags-Video

Trotz scharfer Kritik aus Neuseeland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag bei einer Wahlkampfkundgebung erneut ein Video des Anschlags in Christchurch gezeigt. In dem Video, das der rechtsextreme Attentäter am vorigen Freitag live im Internet übertragen hatte, ist zu sehen, wie er in der Al-Noor-Moschee in Christchurch auf zum Freitagsgebet versammelte Gläubige feuert.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Erdogan kann's nicht lassen