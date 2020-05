Erfolg für Trumps ehemaligen Sicherheitsberater Flynn

Paukenschlag in der Russland-Affäre: Das US-Justizministerium lässt die Vorwürfe gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, Michael Flynn, fallen. Das erklärte das Ministerium am Donnerstag in einem bei Gericht eingereichten Dokument. Trump hatte sich wiederholt für seinen früheren Mitarbeiter stark gemacht und ihn als unschuldig bezeichnet.

SN/APA (AFP/Getty)/Alex Wroblewski Vorwürfe gegen Michael Flynn wurden fallen gelassen