Ergebnis der Schweden-Wahl für Mittwochabend erwartet

Nach der Parlamentswahl in Schweden soll am Mittwochabend das endgültige Ergebnis bekanntgegeben werden. "Wir zählen zunächst die Stimmen und werden die Resultate voraussichtlich am Abend vorliegen haben", sagte die Leiterin der schwedischen Wahlbehörde, Anna Nyqvist, der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Dem letzten Teilergebnis zufolge hat das Rechtsbündnis aus Moderaten, Christdemokraten, Liberalen und Schwedendemokraten eine Mehrheit von einem Sitz im Parlament.

SN/APA/AFP/FREDRIK SANDBERG Drei Tage nach dramatischem Urnengang Ergebnis erwartet